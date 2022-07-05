Минобороны России показало работу ракетных войск и артиллерии на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы ракетных войск и артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции на Украине. В ролике в разных ракурсах демонстрируется залповый огонь передвижных ракетных комплексов.

Накануне Минобороны поделилось кадрами работы расчетов тактических зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что такие комплексы в круглосуточном режиме обеспечивают войскам надежную защиту от нападения со стороны воздушных объектов противника.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры работы транспортно-боевого вертолета Ми-35 на Украине. На видео показано, как борт ведет огонь по целям, а также использует тепловые ловушки для защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Уточняется, что по завершении боевых заданий экипаж вертолета уничтожил опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.