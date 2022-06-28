Минобороны России показало работу радиолокационных станций «Небо-СВ»

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов радиолокационных станций «Небо-СВ» в ходе спецоперации России на Украине. Отмечается, что специалисты на станциях ведут круглосуточное наблюдение за воздушным пространством.

В случае обнаружения цели ее берут на сопровождение, после чего отправляют запрос «Свой-Чужой». В зависимости от ответа принимается решение, пропустить объект или уничтожить.

Когда принято решение по ликвидации, специалисты командного пункта передают сигнал дивизиону ПВО, например комплексам «Бук-М3».

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации. Экипажи на сверхмалых высотах нанесли удары по укрепрайонам и технике украинской армии. В ролике в разных ракурсах демонстрируется запуск ракет с бортов по намеченным целям.