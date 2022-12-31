Минобороны России показало работу «кочующих» минометов в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Министерство обороны 31 декабря в Telegram-канале обнародовало кадры работы минометного расчета Западного военного округа «кочующим» способом в зоне проведения специальной военной операции. Эта тактика, как подчеркнули в ведомстве, главным образом отличается быстрой сменой позиции после стрельбы и внезапным появлением. На видео запечатлена подготовка к огню доставленного на позицию миномета 2Б11.

Минометные расчеты передвигаются на высокопроходимом автомобиле «Урал», в качестве средства огневого поражения противника используют 120-мм минометы. Один из наиболее эффективных способов работы минометного расчета — «кочующий миномет». Он заключается в быстрой смене огневой позиции, — рассказали в Минобороны.

По словам представителей ведомства, во время работы с минометом огонь корректируется при помощи беспилотного летательного аппарата, выполнение задачи ведется в течение пяти минут. Отмечается, что за минуты по целям оружие «насыпает» более 30 мин по 120 миллиметров.

Ранее журналисты показали видео, на котором беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР, вооруженный осколочными гранатами, обратил в бегство отряд украинских военнослужащих вблизи села Водяное под Авдеевкой.

При помощи дрона оператор сбрасывает осколочные гранаты на позиции украинских военнослужащих. На кадрах видно, что бойцы ВСУ сначала пытались укрыться от гранат, но позже решили в спешке покинуть боевые позиции.