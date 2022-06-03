Минобороны показало работу гаубиц «Мста-С» в ходе спецоперации Минобороны поделилось кадрами работ гаубиц «Мста-С» в ходе спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка

Минобороны России опубликовало видео с кадрами работы гаубиц «Мста-С» по бронетехнике и укреплённым позициям ВСУ. Расчёты 152-мм самоходных гаубиц способны вести огонь на дальность до 30 км, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

При этом отмечается, что выполнение огневых задач в ходе спецоперации на Украине возможно и с закрытых позиций, и прямой наводкой, когда позиции заранее не подготавливаются.

Уничтожению укреплений противника способствует использование фугасных снарядов. Они могут нанести фортификационным сооружениям, даже забетонированным, максимальный урон.

Накануне Минобороны России опубликовало боевую работу расчётов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе спецоперации на Украине. ЗРС, находившаяся на боевом дежурстве, обнаружила воздушные цели, которыми оказались ударные беспилотники Bayraktar TB2, находящиеся на вооружении ВСУ, они были взяты на сопровождение и уничтожены.

1 июня оборонное ведомство выложило кадры работы боевых расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Батарея РСЗО выдвинулась на позиции, получив от операторов беспилотников «Орлан-10» данные об укреплённых позициях ВСУ, и нанесла удар по замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника.