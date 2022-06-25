Минобороны показало работу «Аллигаторов» на Украине Минобороны показало новые кадры работы ударных Ка-52 «Аллигатор» по уничтожению украинской техники

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ в своем Telegram-канале опубликовало кадры боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе специальной военной операции на Украине. Экипажи на сверхмалых высотах нанесли удары по укрепрайонам и технике украинской армии. В ролике в разных ракурсах демонстрируется запуск ракет с бортов по намеченным целям.

Летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для ударов применялись 80-мм неуправляемые авиационные ракеты С-8 и управляемые ракеты «Вихрь».

Накануне Минобороны показало кадры работы комплексов противовоздушной обороны на Украине. В ролике демонстрируется запуск ракет ПВО для поражения воздушных целей противника. Среди них истребители Су-25, БПЛА и тактические ракеты «Точка-У».