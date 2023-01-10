Минобороны показало пуск ракеты «Искандера» по позициям ВСУ Минобороны России показало пуск ракеты «Искандера» по военной инфраструктуре Украины

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Минобороны России показало видео пуска ракеты расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер». Ее целью стал объект военной инфраструктуры украинских войск в зоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости.

Видеоролик начинается с выезда «Искандера» на стартовую позицию. Показаны подготовительная работа командира батареи в командно-штабной машине и сам старт ракеты. После пуска комплекс меняет позицию. По данным Минобороны РФ, в ситуации, когда разведка считает, что позиция противником не вскрыта, «Искандер» может остаться для повторного залпа. В целом же экипажи меняют укрытие после каждого пуска. Интенсивность передвижений не влияет на боеспособность.

Командир батареи Артем, награжденный медалью Жукова, подчеркнул, что его сослуживцы хорошо обучены и способны выполнить любую задачу. Целью ракетчиков, как правило, становятся подземные бункеры, командные пункты, аэродромы, склады техники и боеприпасов.

Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство, — добавили в военном ведомстве РФ.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы реактивных систем залпового огня «Ураган» по украинской технике. На видео видно, как наносятся удары по позициям ВСУ. По словам наводчика расчета с позывным Гром, в зоне СВО действовать надо мгновенно, иначе при обнаружении противником тот может открыть огонь раньше.