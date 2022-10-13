Минобороны впервые показало применение боеприпаса «Ланцет» против ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России впервые опубликовало кадры применения модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против ВСУ. В ролике демонстрируется подлет к стоящему украинскому внедорожнику, снятый с головки самонаведения дрона, а также вид сверху, запечатленный с другого беспилотника, где видно сближение БПЛА с автомобилем и удар по нему.

В ролике также заметно, что украинские военные в последний момент заметили приближающийся беспилотник и попытались разбежаться, но их накрыло взрывом.

До этого компания «Уралтрансмаш», находящаяся в составе концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»), досрочно передала Минобороны РФ партию самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» после капитального ремонта и модернизации. В машинах заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанции.

Ранее «Уралтрансмаш» досрочно поставил в Минобороны партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» после капремонта с модернизацией по гособоронзаказу. Была улучшена прицельная скорострельность орудия до 10 выстрелов в минуту и точность наведения. Кроме того, машины оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем.