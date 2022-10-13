Минобороны показало, как десантники отразили атаку ВСУ в Херсонской области

Фото: Скриншот с видео/mod_russia/t.me

Российские десантники отбили атаку ВСУ в Херсонской области, уничтожив четыре танка, пять БМП противника и более 20 украинских военнослужащих, Кадры опубликовало Министерство обороны РФ. В ведомстве сообщили, что украинские военные на танках и БМП атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны.

Информация о движении украинской техники была собрана с помощью беспилотников и далее передана расчетам ПТРК «Корнет» и «Штурм-С» подразделений ВДВ. После получения разведданных, был открыт огонь по наступающей бронетехнике.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры пуска ракет по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. В ролике демонстрируется старт высокоточных снарядов с моря. Представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что поражены все намеченные цели.

Представитель военного ведомства Игорь Конашенков ранее сообщил, что ВС России в результате ударов по колонне ВСУ в районе Новой Каменки Херсонской области сорвали попытку сосредоточения бойцов ВСУ. Он добавил, что удары также были нанесены по пяти колоннам украинских военных, боевой технике и артиллерии на огневых позициях в районах населенных пунктов Черновое, Нововоскресенское и Петропавловка под Херсоном.