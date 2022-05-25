Минобороны показало новые кадры работы вертолётов Ка-52 на Украине

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России продемонстрировало в Telegram новые кадры работы ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по уничтожению опорных пунктов ВСУ в ходе специальной военной операции РФ на Украине. В ролике показана подготовка машин к вылету, а также непосредственное осуществление боевых действий.

Как уточняют представители оборонного ведомства, удары по технике и пунктам управления ВСУ наносились с расстояния 5 км.

За минувшие сутки российская авиация вывела из строя два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ близ населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры выполнения боевых задач расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» на Украине. В ролике демонстрируются работа радиолокационного оборудования, подготовка к пуску и непосредственно пуск ракеты. Станция позволяет обнаруживать, захватывать, сопровождать воздушные цели всех типов и всех классов, начиная от беспилотных летательных аппаратов, заканчивая баллистическими ракетами.