Минобороны показало нанесение Су-25 ударов по технике ВСУ Минобороны РФ: штурмовики Су-25 разбили технику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Минобороны РФ показало кадры работы штурмовиков Су-25 на Южно-Донецком направлении. Там военные пилоты нанесли удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовало РИА Новости.

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении, — подчеркивается в сообщении.

На видео показано, как летчики готовятся к выполнению задания, надевают экипировку, осматривают самолеты и забираются в кабину. Затем экипажи штурмовиков рулят, разгоняются и взлетают парой. Их полет проходит на низкой высоте. Стрельбу они ведут неуправляемыми авиационными ракетами. Следом штурмовики выпускают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром вылета. В Минобороны рассказали, что огнем с воздуха были поражены замаскированные укрепленные позиции ВСУ и их бронированная техника.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором экипажи штурмовиков Су-25 ВКС наносят удары по военным объектам и технике ВСУ на Донецком направлении. После поражения замаскированных и укрепленных целей летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.