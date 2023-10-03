Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений ЗВО отразили очередную атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале, опубликовав видео боевой работы российских военных. Перемещение вооруженных групп и техники ВСУ вскрыли разведчики.
На кадрах видно, как расчет крупнокалиберного пулемета ДШК подавил наблюдательный пункт противника. Заместитель командира взвода с позывным Лучник рассказал об особенностях своей боевой работы, назвав ДШК легендарным оружием.
Вот этот ДШК — оружие легендарное, оружие безотказное. У меня просто нет слов, это — вещь, — сказал он.
Расчет ПТРК «Метис» разбил пункт оптической разведки ВСУ. Огонь из 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» поразил и дезориентировал живую силу противника.
Танковые экипажи Т-72Б ударили по опорному пункту ВСУ с закрытых огневых позиций. Командир танкового взвода с позывным Джорж, также принимавший участие в отражении наступления, отметил, что профессию военного выбрал из патриотических соображений.
Плановые цели выставлены у нас, как правило, на опорные пункты противника. Работаем по опорным пунктам, по блиндажам, по командно-наблюдательным пунктам, — пояснил Джорж.
Ранее сообщалось, что российские пилоты на истребителях Су-35С уничтожили украинский самолет в небе над зоной боевых действий. Кадрами с моментом атаки поделилось Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что самолет был замечен во время патрулирования воздушного пространства.