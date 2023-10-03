Минобороны показало, как российские бойцы ведут огонь по ВСУ в зоне СВО Минобороны РФ показало работу мотострелков и танкистов на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений ЗВО отразили очередную атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале, опубликовав видео боевой работы российских военных. Перемещение вооруженных групп и техники ВСУ вскрыли разведчики.

На кадрах видно, как расчет крупнокалиберного пулемета ДШК подавил наблюдательный пункт противника. Заместитель командира взвода с позывным Лучник рассказал об особенностях своей боевой работы, назвав ДШК легендарным оружием.

Вот этот ДШК — оружие легендарное, оружие безотказное. У меня просто нет слов, это — вещь, — сказал он.

Расчет ПТРК «Метис» разбил пункт оптической разведки ВСУ. Огонь из 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» поразил и дезориентировал живую силу противника.

Танковые экипажи Т-72Б ударили по опорному пункту ВСУ с закрытых огневых позиций. Командир танкового взвода с позывным Джорж, также принимавший участие в отражении наступления, отметил, что профессию военного выбрал из патриотических соображений.

Плановые цели выставлены у нас, как правило, на опорные пункты противника. Работаем по опорным пунктам, по блиндажам, по командно-наблюдательным пунктам, — пояснил Джорж.

Ранее сообщалось, что российские пилоты на истребителях Су-35С уничтожили украинский самолет в небе над зоной боевых действий. Кадрами с моментом атаки поделилось Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что самолет был замечен во время патрулирования воздушного пространства.