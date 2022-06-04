Минобороны показало, как работает в операции на Украине комплекс «Палантин» Минобороны поделилось кадрами работы в спецоперации на Украине комплекса РЭБ «Палантин»

Фото: mil.ru

Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показано, как работает в ходе спецоперации на Украине боевой расчёт комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин». Комплекс способен подавить источники связи и интернета на позициях противника, не нарушив гражданскую инфраструктуру, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

При этом отмечается, что в ходе спецоперации войска РЭБ подавляют системы управления войсками и оружие противника.

Комплекс «Палантин» блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника, — уточняется в сообщении.

«Палантин» работает на дальность более 20 км.

Ранее стало известно, что Минобороны России опубликовало видео с кадрами работы гаубиц «Мста-С» по бронетехнике и укреплённым позициям ВСУ. Выполнение огневых задач гаубицами в ходе спецоперации на Украине возможно и с закрытых позиций, и прямой наводкой, когда позиции заранее не подготавливаются.