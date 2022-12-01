Минобороны показало кадры возвращения 50 российских военнопленных

Фото: МО РФ

Минобороны России показало кадры возвращения 50 солдат ВС РФ из украинского плена. Военное ведомство ранее сообщило, что они были доставлены в Москву для прохождения лечения с последующей реабилитацией в медучреждениях.

На видеозаписи показано, как пленных солдат рассаживают в автобус. Военнослужащие звонят своим близким и говорят о том, что они скоро будут дома.

Хочу поблагодарить наше командование за то, что прилагают усилия по вызволению наших военнослужащих из плена для их лечения и реабилитации, — заявил один из вернувшихся на родину.

26 ноября Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с Киевом в Россию вернулись девять военнослужащих. В ведомстве отметили, что солдатам грозила смертельная опасность.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в ходе видеообращения к участникам саммита G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». По его словам, это единственно реальная модель освобождения пленников. Украинский лидер уточнил, что речь идет в том числе о гражданских лицах, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает перемещенными лицами.