​​​​​​​Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ дронами-камикадзе

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Минобороны России опубликовало видео, на котором российские беспилотники поражают технику и солдат украинской армии. На видеоролике, размещенном в Telegram-канале военного ведомства, можно увидеть кадры, снятые с камер, установленных на самих БПЛА. Под удар беспилотников в том числе попали бронетранспортеры стран НАТО.

Расчеты БПЛА воздушно-десантных войск на Николаево-Криворожском направлении нанесли удары по позициям самоходных артиллерийских гаубиц, бронетранспортеров производства стран НАТО, танков и другого вооружения, используемого боевиками ВСУ, — сообщили в министерстве.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры применения модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против ВСУ. В ролике демонстрируется подлет к стоящему украинскому внедорожнику, снятый с головки самонаведения дрона, а также вид сверху, запечатленный с другого беспилотника, где видно сближение БПЛА с автомобилем и удар по нему.