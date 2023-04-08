Минобороны показало кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа. На видео танкисты на передовой в зоне проведения спецоперации уничтожают командный пункт противника.

В военном ведомстве пояснили, что российские танкисты выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. Танк Т-80 после выстрела по противнику спрятался за рельефом местности. Такие слаженные действия экипажа позволяют устраивать «огненную карусель», добавили в Минобороны.

Боевые задачи в составе экипажей танков выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие полный цикл подготовки и боевого слаживания на полигонах Западного военного округа, — пояснили в военном ведомстве.

Командир танкового взвода с позывным Мастак рассказал, что его подчиненные «идут в бой с улыбкой», и уже заслужили множество наград. Сам он награжден орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что экипажи российских танков Т-90М тренируются на уничтожение натовских танков, включая американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, на территории Украины. Опытные инструкторы обучают танкистов тактическим приемам и особенностям ведения боя против западных танков, а также тренируют операторов-наводчиков и командиров танков давать целеуказания и поражать мишени на дистанции до четырех километров.