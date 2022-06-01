Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ «Ураганами» Минобороны: российские РСЗО «Ураган» уничтожили замаскированную технику ВСУ

РСЗО «Ураган» / Фото Министерство Обороны РФ

Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале кадры работы боевых расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе специальной военной операции на Украине. Ведомство сообщает, что батарея РСЗО выдвинулась на позиции, получив от операторов беспилотников «Орлан-10» данные об укрепленных позициях ВСУ.

После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ролике демонстрируется выход расчетов РСЗО на позиции, непосредственно работа комплексов, а также кадры поражения целей, снятые беспилотными летательными аппаратами.

Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых демонстрируется работа боевых расчетов артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции на Украине. Батарея 122-мм гаубиц Д-30 нанесла удар по позициям ВСУ, в результате чего были уничтожены огневые позиции минометчиков, военная техника и оборонительные сооружения украинских сил.