Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ Ми-35М МО РФ: Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ми-35М

Российский боевой вертолет Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». По данным Минобороны РФ, в ходе выполнения боевой задачи экипажи отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После, используя бортовой комплекс, они провели противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром.

Получил задачу по уничтожению опорного пункта противника. Вышли на цель четко по времени и по месту. Отработали неуправляемыми ракетами С-8, после этого сделали отход с противоракетным маневром и отстрелом тепловых ловушек. Пришли на базу, — рассказал летчик Александр.

Военкор Юрий Котенок считает, что увольнение командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля говорит о том, что руководство украинской армии находится в подавленном состоянии. Он также выразил мнение, что «кадровая чехарда» указывает на тяжелое положение Киева.

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что мирные жители Харьковской области почти каждый день подрываются из-за хаотичного минирования территории ВСУ. По его словам, большинство таких случаев происходит на удалении от линии соприкосновения.