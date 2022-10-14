Минобороны показало кадры уничтожения колонны с техникой ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник»

Минобороны России показало кадры уничтожения с воздуха колонны с украинской бронетехникой, пытавшейся переправиться через реку Ингулец на Николаево-Криворожском направлении. В ролике демонстрируются прицеливание и удары высокоточными ракетами ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета), выпущенными с вертолета Ми-28 «Ночной охотник».

Ведомство уточнило, что огонь велся с расстояния 15 километров, что позволило экипажу оставаться незамеченным, но при этом прекрасно видеть противника с помощью тепловизионных устройств.

Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором российские беспилотники поражают технику и солдат украинской армии. На видеоролике, размещенном в Telegram-канале военного ведомства, можно увидеть кадры, снятые с камер, установленных на самих БПЛА. Под удар беспилотников в том числе попали бронетранспортеры из стран НАТО.

Кроме того, российские военные опубликовали кадры применения модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против ВСУ. В ролике демонстрируется подлет к стоящему украинскому внедорожнику, снятый с головки самонаведения дрона, а также вид сверху, запечатленный с другого беспилотника, где видно сближение БПЛА с автомобилем и удар по нему.