Минобороны показало кадры уничтожения БПЛА ВСУ при помощи ЗРК «Тор-М2У»

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» в ходе спецоперации, передает ТАСС. На видео запечатлена ликвидация украинских беспилотников.

В ходе боевой работы расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» Западного военного округа уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, — говорится в сообщении Минобороны.

ЗРК «Тор-М2У» используется для защиты стратегически важных объектов или воинских подразделений. В его боекомплекте восемь зенитных управляемых ракет, которые могут стартовать после обнаружения цели спустя пять секунд.

Ранее Минобороны показало кадры ударов по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка». Кроме того, удар был нанесен по украинским артиллерийским установкам. В министерстве добавили, что не так давно расчеты орудия группировки «Отважные» пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные россияне. Они, сказали, что выполняют свои боевые задачи успешно.

Ведомство также показало работу оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в зоне проведения спецоперации. В социальных сетях ведомство разместило видео, на котором расчеты выполняют приказ о пуске крылатой ракеты по объекту противника.