Минобороны показало кадры учений гранатометчиков в ДНР МО РФ: гранатометчики группировки войск «Восток» провели учения на полигонах ДНР

Фото: МО РФ

Учения гранатометчиков мотострелковых подразделений группировки войск «Восток» прошли на полигонах Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Целью мероприятий была отработка навыков применения гранатометов в различных условиях.

На полигонах в тыловых районах Донецкой Народной Республики гранатометчики мотострелковых подразделений армейского корпуса группировки войск «Восток» продолжают повышать свои профессиональные навыки, — говорится в публикации.

В министерстве отметили, что гранатометчики входят в число приоритетных целей противника. Ведомство делает особый упор на подготовку данных специалистов, поскольку от них нередко зависит успех выполнения боевых задач. На полигоне были созданы все условия для отработки навыков военнослужащих.

Гранатометчик должен быстро передвигаться, после выстрела противник сразу начинает вычислять место, откуда работал гранатометчик, поэтому ему приходится часто менять позицию, — сказал гранатометчик с позывным Батя.

Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что громкие звуки в Пскове вызваны плановыми учениями, проходящими на местном полигоне. В ходе них военнослужащие применяли РПГ.