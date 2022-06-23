Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов Ка-52 на Украине Минобороны РФ поделилось кадрами работы ударных вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России поделилось кадрами работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине. Воздушные суда уничтожают опорные пункты ВСУ и украинскую бронированную технику, пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как летчики выполняют пуски ракет по позициям ВСУ. Отмечается, что атаки проводятся с достаточно большого расстояния — больше пяти километров.

В результате боевого применения были уничтожены позиции танков, противотанковых средств поражения и другой бронетехники ВСУ, — подчеркнули в Минобороны.

У армейской авиации в ходе российской спецоперации на Украине есть несколько важных задач. Помимо нанесения ударов по позициям ВСУ, вертолеты проводят сопровождение колонн наземной техники, а также доставляют в места дислокации десантников и военные грузы.

Ранее Министерство обороны России показало работу тактических зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» во время специальной операции на Украине. В ведомстве отметили, что ракеты, выпущенные из этих ЗРК, могут буквально за несколько секунд преодолеть расстояние в два десятка километров.