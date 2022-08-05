Минобороны показало кадры работы огнеметчиков на Украине

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Военнослужащий с реактивным огнеметом РПО «Шмель»

Минобороны России опубликовало кадры работы взвода огнеметчиков по уничтожению опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пути продвижения российской бронетехники в зоне проведения спецоперации. На кадрах демонстрируется подготовка к маршу, продвижение подразделения на позиции и уничтожение огнеметами укрепрайона ВСУ.

На дистанции до 300 метров огнеметчики с разных огневых точек огнем термобарических боеприпасов ручных огнеметов уничтожили опорные пункты ВСУ, вступили в бой с противником и тактическими двойками отошли на позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских подразделений на бронетехнике, — говорится в описании ролика.

Уточняется, что в отличие от ручного противотанкового гранатомета (РПГ), который применяется для уничтожения техники, огнемет эффективен при выведении из строя живой силы противника.

Ранее стало известно, что снайперы спецподразделений России начали применять в ходе военной операции на Украине новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Сообщается, что оружие эффективно на дистанции до 1,5 км и уже зарекомендовало себя в Донбассе.