Минобороны показало кадры работы комплексов «Панцирь-С1» ЗВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России показало в своем Telegram-канале кадры боевой работы самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» ЗВО в ходе специальной военной операции на Украине. Уточняется, что установка применяется, для защиты подразделений ВС РФ от средств нападения с воздуха. В ролике демонстрируется выдвижение расчета к позиции, подготовка к бою и уничтоженная цель.

Зенитчики обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации от средств воздушного нападения, таких как беспилотные летательные аппараты, ракеты и боеприпасы к системам залпового огня, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Минобороны продемонстрировало кадры штурма подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ села Благодатное в Николаевской области. В ролике показаны разведка местности с беспилотника, удары по населенному пункту из минометов, а также работа пехоты. Подчеркивается, что противник оказал ожесточенное сопротивление, однако благодаря слаженным действиям штурмовых групп село было взято под контроль в кратчайшие сроки.