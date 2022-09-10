Минобороны показало кадры работы гаубиц «Мста-Б» на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры работы гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа при уничтожении бронетехники и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины. В ведомстве подчеркнули, что для атак используются фугасные снаряды, способные с максимальным эффектом наносить урон фортификационным сооружениям.

Отмечается также, что огонь ведется с максимальной дальностью в 30 км, а координаты самих целей военнослужащие получают при помощи беспилотных летательных средств и корректировщиков, работающих непосредственно на линии фронта.

Ранее сегодня Минобороны показало кадры переброски вооружений и военной техники в зону боевых действий в районы Купянска и Изюма Харьковской области. Среди них комплексы ПВО «Панцирь» и ЗРК C-300. Технику направляют для того, чтобы сбивать украинские самолеты.

Также российские войска перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Сейчас там происходят активные боевые столкновения ВС России с ВСУ, последние 7 сентября перешли в контрнаступление. Также на Харьковское направление передислоцируется РСЗО «Ураган».