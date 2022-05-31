Минобороны показало кадры работы гаубиц Д-30 на Украине

Батарея 122-мм гаубиц Д-30 / Фото MOD Russia/Global Look Press

Минобороны РФ в своем Telegram-канале опубликовало кадры, на которых демонстрируется работа боевых расчетов артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции на Украине. Батарея 122-мм гаубиц Д-30 нанесла удар по позициям ВСУ.

Военнослужащие уничтожили огневые позиции минометчиков, военную технику и оборонительные сооружения ВСУ, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее российские военные опубликовали видео боевых вылетов истребителей Су-35С и Су-30СМ на Украине. Экипажи в ходе выполнения полетных заданий уничтожили военные объекты противника, применяя широкий спектр средств поражения.

Также стало известно, что армия РФ получила партию усовершенствованных боевых машин БРМ-1К, которые предназначены для разведки на поле боя. В новых БРМ унифицировали базовое боевое отделение, как в БТР-82А, установили современные двигатели, средства связи и бортовую технику, а также добавили навигацию, средства разведки и приборы наблюдения.