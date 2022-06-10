Минобороны показало кадры работ беспилотников в ходе спецоперации

Фото: Министерство Обороны РФ

Минобороны России показало кадры работы боевого расчета беспилотных летательных аппаратов в ходе специальной военной операции РФ на Украине. На видео БПЛА проводят разведку, а затем передают координаты артиллеристам, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Помимо передачи координат для ударов по позициям противника. подразделения БПЛА помогают корректировать огонь артиллерии во время боя. Кроме того, летательные аппараты ведут видеофиксацию поражения объектов и техники противника.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении авиатехники ВСУ на аэродроме Днепр. В результате ударов артиллерии ликвидировано более 350 украинских военных, семь единиц бронетехники и две установки РСЗО «Град»