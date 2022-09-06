Минобороны показало кадры основного этапа учений «Восток-2022»

Фото: Министерство обороны РФ

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Министерство обороны России поделилось кадрами с основного этапа масштабных военных учений «Восток-2022», который прошел сегодня на полигоне Сергеевский в Приморском крае. На видеозаписи показана работа как сухопутной военной техники, так и авиации. Военно-морская техника в запись не попала.

Маневры «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября. В них участвуют воинские контингенты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Из стран Центральной Азии участие принимают Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

6 сентября военные учения посетили президент России Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Перед этим Путин, Шойгу и Герасимов провели закрытое совещание вблизи полигона Сергеевский, где и организованы военные учения.

В последний раз глава государства следил за учениями в феврале. За пять дней до начала военной операции на Украине он вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко наблюдал за тренировкой по управлению ВС РФ.