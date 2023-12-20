Минобороны показало кадры налета Ми-35 на позиции ВСУ МО РФ показало видео поражения армейской авиацией ВКС России опорных пунктов ВСУ

Фото: МО РФ

Вертолеты Ми-35 под прикрытием Ми-8 армейской авиации Воздушно-космических сил России поразили опорные пункты ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видео с кадрами боевого вылета в направлении Сватово — Кременная.

В результате выполнения боевой задачи ударные вертолеты Ми-35 применили авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе противника. По докладу разведки, цели были успешно поражены. После выполнения боевого задания вся группа вернулась на аэродром базирования, — сообщила пресс-служба.

Специалист парашютно-десантной группы с позывным Слон рассказал, что задача экипажа вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 заключается в прикрытии боевых вертолетов. По словам военнослужащего, в случае возникновения нештатных ситуаций они должны «любыми способами» вернуть летчиков домой.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой назвал вертолет Ми-8 основой армейской авиации. По его словам, данная винтокрылая машина зарекомендовала себя еще во время Афганской войны, а также применялась в боевых действиях на территории Кавказа и в Таджикистане.