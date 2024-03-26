Минобороны подтвердило удар ВС России по центрам принятия решений СБУ Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Российские войска за прошлые сутки нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине и объектам СБУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, все цели были достигнуты.

В течение суток ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и БПЛА по центрам принятия решений, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников, — заявили в Минобороны РФ.

25 марта Telegram-канал «Херсонский вестник» опубликовал снимки, предположительно, с уничтоженным штабом гражданской обороны Украины в Киеве. По данным канала, он располагался на улице Михаила Бойчука, что подтверждалось скриншотом картографического сервиса. На одном из кадров, сделанном до удара, показано здание Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука, находящееся по адресу: улица Михаила Бойчука, дом 32.

Военкор Юрий Котенок также публиковал кадры с разрушенным штабом ГО Украины. По его словам, он располагался в левом крыле уничтоженного здания. Военный эксперт Борис Рожин также заявил, что здание использовалось штабом ГО.