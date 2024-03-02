Минобороны подтвердило попытку атаки ВСУ на российский регион Минобороны: ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, цели были уничтожены вечером 2 марта над Белгородской областью.

Около 19:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области, — уточнили в МО.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО пресекла атаку дронов в районе поселка Батрацкая Дача и над селом Новая Деревня. По информации главы региона, разрушений и пострадавших нет.

Также 2 марта под минометный обстрел Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка, рассказал Гладков. По его словам, никто не пострадал, однако повреждения получили шесть частных домов и два автомобиля.

Накануне расчеты ПВО Вооруженных сил России сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ. По словам Вячеслава Гладкова, дроны ВСУ были уничтожены над селами Новая Деревня и Никольское.