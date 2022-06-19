Минобороны России подтвердило переход Метелкино под контроль ЛНР

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие РФ

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил переход под контроль России Метелкино, расположенного рядом с Северодонецком в ЛНР. Ранее об освобождении населенного пункта сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В боях за него участвовали союзные войска Народной милиции ЛНР, ВС РФ и бойцы «Ахмата».

Успешно развивается наступление на Северодонецком направлении. Подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Метелкино, — заявил Конашенков

18 июня об освобождении Метелкино рассказал Кадыров. По его словам, в боях за поселок были убиты и ранены от 600 до 700 украинских военных. Он добавил, что «ахматовцы» и представители Народной милиции ЛНР осматривают территорию населенного пункта на наличие мин и растяжек.