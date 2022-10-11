Минобороны подтвердило новые удары по инфраструктуре Украины

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам по военной и энергетической инфраструктуре Украины, заявил в ходе брфинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В частности российские военные уничтожили две базы хранения топлива в городе Днепре и Днепропетровской области. Ранее украинские Telegram-каналы публиковали оттуда видео со взрывами.

Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. <...> Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области, — поделился Конашенков.

Также в ходе обстрелов были уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевской области. А вблизи населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «HIMARS».

В Николаевской области прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны во Львовской области, Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске. По предварительной информации, в регионе работают системы противовоздушной обороны. На территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области.