Минобороны подписало контракты на поставку С-500 и другой техники Минобороны подписало контракты на поставку С-500, Су-34 и ракет для «Искандер-М»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ и Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали на форуме «Армия-2022» контракты на поставку в войска новейшей системы ПВО С-500, ракет для комплекса «Искандер-М» и самолетов Су-34, сообщает РИА Новости. Подписи под документами поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Виталий Нескодоров, гендиректор КБМ Сергей Питиков и вице-президент Объединенной авиационной корпорации Александр Бобрышев.

Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500…<…> Подписывается государственный контракт на поставку самолетов Су-34, — говорится в сообщении.

С-500 способен уничтожать как баллистические, так и аэродинамические цели, включая самолеты и вертолеты, а также крылатые ракеты. Радиус поражения составляет порядка 600 километров. Кроме того, система может обнаружить и одновременно сбить до десяти сверхзвуковых целей со скоростью до семи километров в секунду, в том числе боевые блоки гиперзвуковых ракет.

21 июня президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высших военных учебных заведений заявил, что на вооружение российской армии начали поступать С-500 «Прометей».