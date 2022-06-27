Минобороны поделилось деталями об ударе по киевскому заводу «Артем» Минобороны России поделилось деталями об ударе по киевскому заводу «Артем» четырьмя ракетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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В минувшее воскресенье Воздушно-космические силы России нанесли удар по цехам украинской ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева. Как сообщили в российском Минобороны, на этом предприятии велось производство боеприпасов для украинских систем залпового огня.

По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала, — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что киевские власти пытались перехватить российские ракеты. Для этого использовали зенитные средства, которые сейчас находятся в Киеве. Украинские расчеты задействовали больше 10 зенитных ракет.

В ведомстве добавили, что две такие ракеты, которые выпускали украинские военные, были сбиты украинскими же «Буками». В результате, предположительно, одна из сбитых ракет могла упасть на жилой дом.