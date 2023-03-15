Минобороны передали список работников ОПК для отсрочки от призыва

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Минпромторг направил в Министерство обороны России список работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для предоставления отсрочки от весеннего призыва в армию, сообщает РИА Новости. По данным ведомства, перечень уже обрабатывается.

Минпромторгом России в адрес Минобороны России был направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, который в настоящее время отрабатывается, — сказали агентству в пресс-службе Минпромторга.

Там уточнили, что речь идет о работниках, выполняющих задания в рамках государственного оборонного заказа. В ведомстве добавили, что в отношении работников, которые пребывают в запасе, регулярно проводится работа по бронированию. В ближайшее время межведомственная комиссия должна завершить оптимизацию подходов к формированию перечнях таких граждан, это упростит процедуру бронирования и сохранения высоковостребованных профессий.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина возмутилась «рекомендательным» характером указаний Минобороны по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов. По ее словам, это объясняет «чехарду» с их трактовкой.