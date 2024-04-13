Минобороны озвучило потери ВСУ за прошедшие сутки Минобороны: ВСУ потеряли 935 военнослужащих на различных направлений за сутки

Фото: МО Украины

Потери Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении составили 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были ликвидированы две боевые бронированных машины ВСУ. В целом потери противника за прошедшие сутки на всех направлениях достигли 935 человек, уточнили в ведомстве.

Отражено восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское Донецкой Народной Республики Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30, — сообщили в МО.

Наибольшее количество бойцов ВСУ потеряли под Донецком. В ходе боев на этом направлении погибли 50 военнослужащих Украины. Еще 25 человек были ликвидированы на Купянском направлении, более 110 на Южно-Донецком и до 65 на Херсонском.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. По данным ведомства, это стало возможным благодаря самоотверженности российских бойцов.