Российская атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» из акватории Белого моря выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», сообщило Минобороны. Отмечается, что полет прошел в штатном режиме, ее боевые блоки успешно прибыли в заданный район на полигоне Кура, который расположен на Камчатке.