Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Минобороны опубликовало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена. На кадрах видно, как освобожденным раздают теплую форму и еду. Солдаты позвонили родным и близким, сказали о том, что скоро будут дома.

Мам, тетя, всем привет, Донецку привет! Все хорошо, жив, здоров, скоро буду дома. Встретили хорошо, — заявил один из военнослужащих.

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнопленных ВС РФ, которым грозила смертельная опасность. В ведомстве уточнили, что солдат вернули на родину в результате переговоров с украинскими властями. Военных доставят в московские больницы при Минобороны самолетами ВКС России для прохождения лечения с дальнейшей реабилитацией.

До этого уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что восемь военных Народной милиции республики вернулись домой в результате обмена пленными между Москвой и Киевом. Она отметила, что все эти бойцы подвергались жестоким пыткам.