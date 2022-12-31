Опубликовано видео с вернувшимися из украинского плена военными ВС РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военнослужащими ВС РФ. На видеоролике, размещенном в Telegram-канале РИА Новости, показан процесс транспортировки солдат на автобусах. Некоторые из них поздравили россиян с наступающим Новым годом.

Видишь, как занесло меня, уже Россия из плена возвращает. Сын, надеюсь тебя в Москве встретить, — сказал один из военнопленных.

На кадрах также можно увидеть, как военным выдают теплую одежду и еду. Помимо этого, солдатам раздают телефоны, чтобы они позвонили родным и близким.

31 декабря в Минобороны сообщили, что с Украины на родину из плена возвращены 82 российских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что военным грозила смертельная опасность. В столице солдаты пройдут курсы лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнопленных ВС РФ, которым грозила смертельная опасность. В ведомстве уточнили, что солдат вернули на родину в результате переговоров с украинскими властями. Военных доставили в московские больницы при Минобороны самолетами ВКС России для прохождения лечения с дальнейшей реабилитацией.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова ранее сообщила, что восемь военных Народной милиции республики вернулись домой в результате обмена пленными между Москвой и Киевом. Она отметила, что все эти бойцы подвергались жестоким пыткам.