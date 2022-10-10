США озабочены тем, что Украина предпринимает несогласованные действия La Repubblica: США озабочены тем, что Украина предпринимает несогласованные действия

Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson/Keystone Press Agency/Global Look press

Власти США несколько озабочены тем, что Украина предпринимает несогласованные действия, но этого пока недостаточно, чтобы списать со счетов украинского президента Владимира Зеленского, пишет итальянская газета La Repubblica. Отмечается, что американский доклад о причастности украинских спецслужб к покушению на дочь российского философа Александра Дугина Дарью является сигналом недовольства Вашингтона действиями киевских властей.

По данным издания, в администрации США уже жаловались, что Киев не слушал, когда Белый дом предупреждал о потенциальном вводе войск РФ на Украину, и не информировал о некоторых военных инициативах. Выход доклада об убийстве Дугиной стал сигналом этого недовольства, и теперь подрыв Крымского моста подтверждает необходимость той осмотрительности, которую Пентагон всегда соблюдал при военных поставках на Украину, отмечают итальянские журналисты.

Как пишет La Repubblica, Киев давно просит тактические баллистические ракеты дальнего радиуса ATACMS, чтобы наносить удары по Крыму с целью поражения российских баз. Однако Вашингтон в настоящее время не готов предоставить Украине подобные ракеты, так как не хотел бы допустить масштабной эскалации украинского конфликта и его перерастанию в «глобальную войну».

Ранее ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи заявила, что американский президент Джо Байден превратил США в «бездонную» копилку для Киева. По мнению журналистки, лидер Соединенных Штатов совершил череду политических ошибок, идя на поводу у Китая и постепенно превращая страну в «половую тряпку» для Украины.