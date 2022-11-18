Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видеокадры боевых вылетов Су-35С в ходе спецоперации. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет и радиолокационная станция подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300 ВСУ.
Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника, — сказано в сообщении.
Ранее Министерство обороны РФ показало работу ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронированная техника украинских войск. В ходе полета летчики обстреливают тепловые ловушки, защищающие вертолеты от систем ПВО с инфракрасным наведением.
Также Минобороны показало кадры ударов дронами-камикадзе «Ланцет» по украинской технике в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Беспилотники уничтожили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобили подразделений украинских войск.