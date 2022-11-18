Минобороны опубликовало кадры вылетов российских истребителей Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги Су-35

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видеокадры боевых вылетов Су-35С в ходе спецоперации. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет и радиолокационная станция подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300 ВСУ.

Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника, — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ показало работу ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронированная техника украинских войск. В ходе полета летчики обстреливают тепловые ловушки, защищающие вертолеты от систем ПВО с инфракрасным наведением.

Также Минобороны показало кадры ударов дронами-камикадзе «Ланцет» по украинской технике в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Беспилотники уничтожили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобили подразделений украинских войск.