Минобороны опубликовало кадры подготовки мобилизованных в тыловой зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры с места подготовки мобилизованных из Центрального военного округа. По словам представителей ведомства, подготовительные мероприятия проходят в тыловой зоне СВО. На кадрах видно, как военнослужащие учатся поражать цели из бронебойных машин и ручного огнестрельного оружия.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

При этом Шойгу отметил, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку, а 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине. Глава ведомства добавил, что 13 тысяч россиян пришли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток.

Он подчеркнул, что средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет. Путин, в свою очередь, призвал модернизировать всю систему работы военкоматов. По его словам, ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась.