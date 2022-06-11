Минобороны получило больше полномочий по оказанию медпомощи бойцам ВС РФ Путин разрешил Минобороны устанавливать перечни случаев оказания первой помощи военными

Фото: Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче полномочий Минобороны по установлению перечня состояний, при которых бойцам ВС РФ будут оказывать первую помощь. Документ опубликовали на портале правовой информации. Таким образом, представители военного ведомства смогут определять правила оказания медицинской помощи военным, стандарты оснащения аптечек и медимущества. Кроме того, согласно новым изменениям, ответственность за подготовку медицинских подразделений и формирование учебных программ также возьмет на себя Минобороны.

Первая помощь военнослужащим ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в условиях военного времени, ведения боевых действий, выполнения учебно-боевых задач в области обороны до оказания им медицинской помощи оказывается медицинскими специалистами медицинских организаций, частей и медицинских подразделений, а также самим пострадавшим или находящимися вблизи лицами, — сказано в тексте документа.

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