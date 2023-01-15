Минобороны обвинило СБУ в подготовке провокации для срыва зерновой сделки

Фото: president.gov.ua

Служба безопасности Украины занимается подготовкой провокации с целью дискредитации Москвы в рамках зерновой сделки. Об этом заявил Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, публикация размещена в Telegram-канале российского Минобороны. По имеющимся данным, силовики минируют зернохранилища на востоке страны, дабы в дальнейшем обвинить РФ в «намеренном уничтожении запасов зерна» и «создании дефицита продовольствия».

В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине», «провоцировании голода» и «срыва», таким образом, зерновой сделки, — говорится в заявлении.

В штабе уточнили, что для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек.

В документе также говорится, что подобным образом киевские власти накануне встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, намеченной на 20 января, пытаются усилить давление на общественное мнение стран Запада и добиться новых крупных поставок вооружений и военной техники для ВСУ.

Зерновую сделку 22 июля заключили представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов Украины.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка была продлена на 120 дней. Он уточнил, что решение было единогласно поддержано Турцией, ООН, Россией и Украиной. Срок действия зерновой сделки должен был закончиться 19 ноября. Стороны условились обеспечить гарантии безопасности для переправки продовольствия в беднейшие страны Африки, Азии и Латинской Америки.