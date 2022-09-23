Минобороны назвало категории работников, не попавших под мобилизацию Работников СМИ, операторов связи и банков освободят от частичной мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Минобороны России уточнило категории работников организаций, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщает ТАСС. В их число попали работники аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, информации и связи, СМИ и банковской деятельности.

Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ, — заявили в Минобороны.

Уточняется, что речь идет о гражданах с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в российских операторах связи, в системообразующих организациях сферы информации и связи, а также о лицах, которые являются учредителем, редакцией или издателем зарегистрированного средства массовой информации. Это же касается работников организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Ранее в Москве был отпущен домой получивший повестку сотрудник Сбера Виктор Бугреев, не попадающий под категорию мобилизации. Он получил повестку, хотя не учился на военной кафедре, не проходил воинскую службу и не имеет военной специальности. После того, как информация об этом появилась в СМИ, мужчина был повторно приглашен в военкомат, где его призыв отменили после уточнения данных.