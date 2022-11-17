Минобороны назвало фейком ролик с рассказом об отступлении мобилизованных МО России назвало фейком ролик, в котором «мобилизованные» из Смоленской области говорят об отступлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеоролик, на кадрах которого «мобилизованные» одного из полков территориальных войск Смоленской области рассказывают о вынужденном отступлении из-за постоянных обстрелов Вооруженных сил Украины «в условиях отсутствия артиллерийской поддержки и связи с командованием», является постановочным, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает ТАСС. В ведомстве считают, что подобные ролики распространяются с целью дискредитации Вооруженных сил России.

В ходе проведенной проверки установлено, что указанное подразделение находится на своих позициях, выполняя задачи по предназначению, и огневому воздействию не подвергалось, — заявили представители ведомства.

Накануне в ведомстве подчеркивали, что украинская сторона активно пытается запугать россиян, дезинформируя их звонками и сообщениями о гибели родных в зоне спецоперации. По данным Минобороны, подобным звонкам способствует использование мобильных телефонов в зоне СВО, а также публикации в Сети персональных данных военнослужащих и информации об их принадлежности к ВС РФ.

До этого Минобороны сообщило, что киевские власти намеренно распространяют через подконтрольные СМИ фейки о скором возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. В ведомстве указали, что это не соответствует действительности.