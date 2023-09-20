Минобороны назвало число эвакуированных миротворцами жителей в Карабахе МО: миротворцы эвакуировали 3154 человека c начала боевых действий в Карабахе

Фото: МО РФ

Российские миротворцы эвакуировали более 3154 мирных жителей, среди которых 1428 детей, в Карабахе с начала активных боевых действий, сообщается на сайте Минобороны РФ в разделе, освещающем деятельность миротворческого контингента РФ в этом регионе. В ведомстве подчеркнули, что всем эвакуированным обеспечили места для отдыха и горячее питание. Военные медики российского медицинского отряда спецназначения оказали помощь 16 мирным жителям.

С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено 3154 человека, из них 1428 детей, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось фото, сделанное не территории Ходжалинского аэропорта, куда массово направились армянские беженцы на фоне ситуации в Карабахе. По предварительным данным, беженцы ожидали решения вопроса по выезду из Карабаха.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе в целях восстановления конституционного строя и пресечения провокаций и вывода армянских воинских формирований со своей территории. В МО Азербайджана подчеркивали, что целями ударов станут исключительно военные объекты противника.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.