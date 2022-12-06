Минобороны: мобилизованные россияне взяли в плен пятерых солдат ВСУ

Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Мобилизованные россияне взяли в плен пятерых мобилизованных украинцев в ходе боев в городе Марьинка ДНР, сообщил старший стрелок штурмовой группы с позывным Туман. Минобороны РФ в своем Telegram-канале опубликовало рассказ бойца об осаде дома, где скрывался противник.

Первый бой у нас был очень серьезный. Увидели дом, заметили там противника, начали отрабатывать там по ним тяжелым орудием. У них видимо начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они решили сдаться. Мы их вывели, забрали оружие, сняли каски. Кто был ранен, мы им оказали первую медицинскую помощь. Пять пленных, один убитый. Мы спросили, где ваш командир группы, они ответили: «Бросил нас и сбежал», — заявил российский военнослужащий.

Туман пояснил, что он с сослуживцами проверил документы пленных. Судя по ним, украинцев мобилизовали недавно.

По их словам, их заставляют воевать, а они не хотят, — добавил боец.

Ранее российские военные уничтожили пункты дислокации иностранных бойцов в ДНР. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией были поражены РЛС американского производства и два склада вооружения и боеприпасов ВСУ.