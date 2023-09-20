Минобороны РФ: миротворцы помогают мирному населению Карабаха

Фото: МО РФ

Российский миротворческий контингент в Карабахе в сложившейся ситуации продолжает выполнять свои задачи, сообщили в Минобороны РФ. Миротворцы оказывают всю возможную помощь мирному населению Карабаха. В ведомстве подчеркнули, что командование контингентом находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, а также с представителями Карабаха.

В Минобороны уточнили, что в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, 1049 из которых — дети.

Оказывается вся возможная помощь мирному населению <...>. В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей, — говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении в Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных».

Неофициальный Telegram-канал миротворческого контингента РФ Peacekeeper 19 сентября сообщил, что миротворцы России в течение этого дня эвакуировали более 1800 мирных жителей Карабаха. По его данным, все люди обеспечены местами для проживания и горячим питанием.