Минобороны: Киев уклоняется от связи с иностранными судами для вывоза зерна

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

70 иностранных судов из 16 государств остаются заблокированными в украинских портах. Официальный Киев не устраняет высокую минную опасность, а потому суда не могут беспрепятственно выйти в открытое море, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что киевские власти уклоняются от контакта с судовладельцами и экипажами и избегают решения проблемы.

Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора, — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

В штабе добавили, что сохраняется опасность для судов со стороны украинских мин, которые сорвались с якорей и сейчас дрейфуют вдоль черноморского побережья. Особенно сложная ситуация наблюдается в таких городах-портах, как Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный.

Россия со своей стороны предпринимает все возможное, чтобы обеспечить безопасное судоходство в акваториях Черного и Азовского морей. Силами РФ уже удалось устранить все минные угрозы в порту Мариуполя, там восстанавливается портовая инфраструктура.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона не препятствует вывозу зерна с Украины, в том числе и морскими путями. По его словам, не Россия заминировала порты, поэтому в силах официального Киева провести разминирование и начать вывозить зерновые в другие страны.